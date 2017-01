Região fechou 2,3 mil vagas de trabalho no ano passado Rafaela Tavares Link



Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) publicados na sexta-feira (20) pelo Ministério do Trabalho, os 43 municípios da região encerraram, juntos, 6.024 postos de trabalho no ano retrasado. A perda de empregos formais na região recuou 61% na comparação entre os dois períodos.





A região administrativa de Araçatuba fechou 2.326 postos de trabalho formais ao longo de 2016. Embora, pelo segundo ano seguido, os desligamentos de empregados com carteira assinada feitos por empresas superaram as admissões, a eliminação de vagas foi menor que observada em 2015.



