Hidrovia supera em 2,4 milhões de toneladas o volume esperado Rafaela Tavares Link



Sábado - 21/01/2017 - 16h42





Comentários via Facebook:

Arquivo FR Das 8,7 milhões de toneladas transportadas pela hidrovia em 2016, 5,7 milhões foram de areia Das 8,7 milhões de toneladas transportadas pela hidrovia em 2016, 5,7 milhões foram de areia







Em fevereiro do ano passado, quando o primeiro comboio passou pela primeira vez por trecho antes impedido, o então secretário de Logística e Transporte do Estado, Duarte Nogueira, disse que a expectativa era de escoar a mesma marca de 2013, até então o maior volume anual da via fluvial.



Das 8,7 milhões de toneladas transportadas pela hidrovia em 2016, 5,7 milhões foram de areia e 3 milhões de cargas de longa distância. A previsão do órgão é de que a movimentação seja ampliada em 2017. A estimativa do departamento é de que 5 milhões de toneladas de produtos passem pela via fluvial este ano.





Em seu primeiro ano de funcionamento após 20 meses paralisada, a hidrovia Tietê-Paraná superou em 2,4 milhões de toneladas a expectativa de volume de produtos transportados e bateu recorde de 2013, último ano em que a navegação foi contínua em todos os 12 meses antes da interrupção. Naquele período, a carga movimentada pelo canal atingiu 6,3 milhões de toneladas. Já em 2016, foram 8,7 milhões, 38% a mais. As informações são do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo.Em fevereiro do ano passado, quando o primeiro comboio passou pela primeira vez por trecho antes impedido, o então secretário de Logística e Transporte do Estado, Duarte Nogueira, disse que a expectativa era de escoar a mesma marca de 2013, até então o maior volume anual da via fluvial.Das 8,7 milhões de toneladas transportadas pela hidrovia em 2016, 5,7 milhões foram de areia e 3 milhões de cargas de longa distância. A previsão do órgão é de que a movimentação seja ampliada em 2017. A estimativa do departamento é de que 5 milhões de toneladas de produtos passem pela via fluvial este ano.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão