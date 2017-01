FT: tenho confiança de que Trump entende importância da Otan, diz Theresa May Agência Estado Link



Sábado - 21/01/2017 - 16h20





Comentários via Facebook:





A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou na noite de ontem que irá enfatizar a importância da União Europeia e da Aliança do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em seu encontro com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



Em entrevista concedida ao Financial Times, May também negou relatos de que poderia se encontrar com o republicano já na próxima quinta-feira. Os dois países negociam uma visita da premiê britânica a Washington em fevereiro.



"A decisão tomada pelo Reino Unido não foi no sentido de romper a União Europeia", afirmou May ao FT. "Eu quero que a UE se mantenha forte e que tenhamos uma parceria estratégica com ela. É importante para fins de segurança. Com os desafios que enfrentamos, este não é um momento para menos cooperação".



A premiê também disse ter confiança de que o novo presidente "reconhece a importância e significado da Otan", e que os EUA reconhecem a importância da cooperação que temos na Europa para assegurar nossa defesa e segurança conjunta". (Marcelo Osakabe)







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão