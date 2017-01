Sergio Ramos marca duas vezes e garante vitória do Real sobre Málaga Agência Estado Link



Sábado - 21/01/2017 - 16h20





Comentários via Facebook:





Em uma tarde ruim de Cristiano Ronaldo, que desperdiçou diversas chances claras de gol, o Real Madrid venceu o Málaga por 2 a 1, neste sábado, pela 18.ª rodada do Campeonato Espanhol. Se o português teve um desempenho abaixo do esperado, quem brilhou foi o zagueiro Sergio Ramos, que apareceu bem no ataque e balançou as redes duas vezes para acabar com o jejum de vitórias do time merengue.



O Real Madrid não vencia havia três partidas, duas pela Copa do Rei e outra pelo Espanhol, mas se mantém na liderança isolada do campeonato, com 43 pontos. Já o Málaga aparece na tabela com 21 pontos, na 13.ª colocação.



A primeira chance perdida de Cristiano Ronaldo aconteceu aos 11 minutos. O atacante recebeu lançamento e saiu sozinho, cara a cara com Kameni, mas chutou mal e o goleiro fez a defesa. Cinco minutos depois, o Málaga respondeu com perigo e Castro acertou a trave. Na sequência, aos 25, o Real Madrid perdeu o lateral-esquerdo Marcelo, que sentiu uma lesão na coxa esquerda.



Apesar da baixa no setor defensivo, o Real Madrid não deu chance para os visitantes e abriu o placar aos 34 minutos. Kroos bateu escanteio e Sergio Ramos cabeceou forte para fazer 1 a 0.



Já no final do primeiro tempo, aos 44, a dupla do primeiro gol apareceu novamente. Desta vez, Kroos cobrou falta pelo lado esquerdo e Sergio Ramos se antecipou ao goleiro para bater de pé direito para as redes, chegando a oito gols na temporada.



Na segunda etapa, o Málaga descontou. Aos 17 minutos, Juan Carlos driblou a marcação pelo lado esquerdo, chutou forte e Navas fez a defesa, mas deu rebote para a área. Juanpi agradeceu o presente e só empurrou para o gol.



Apesar do susto, o Real Madrid seguiu pressionando e quase ampliou em uma jogada atrapalhada de Kameni. Ele recebeu um recuo, não dominou e a bola foi rolando em direção ao gol. O goleiro teve de correr e dar um carrinho para salvar em cima da linha. Mas a bola sobrou para Cristiano Ronaldo, que chutou forte e o goleiro se redimiu com uma boa defesa.



Aos 35, o português falhou em mais uma oportunidade de marcar. Ele recebeu cruzamento nas costas da zaga, dominou e bateu no cantinho, superando o goleiro, mas a bola explodiu na trave. Não era mesmo o dia de Cristiano Ronaldo e o jogo acabou 2 a 1 para o Real.



Na sequência do Campeonato Espanhol, o Málaga encara o Osasuna na próxima sexta-feira, fora de casa. Já o Real Madrid receberá a Real Sociedad no domingo. Antes, na quarta-feira, o time do treinador Zinedine Zidane encara o Celta de Vigo, fora de casa, pela Copa do Rei, precisando reverter a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida.



ESPANYOL BATE GRANADA - Ainda neste sábado, o Espanyol venceu o vice-lanterna Granada por 3 a 1 e foi a 26 pontos no Espanhol, no décimo lugar. Reyes, Piatti e Navarro fizeram os gols da vitória, enquanto Andreas Pereira descontou.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão