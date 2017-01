Após chuvas, tomografia é suspensa em Birigui Amanda Lino Link



A chuva intensa que caiu na região voltou a causar estragos e comprometeu o serviço de tomografia no pronto-socorro municipal "Dr. Alceu Lot", em Birigui. Na unidade, que foi entregue há quatro meses, o forro está com infiltrações em diversas partes, assim como a sala que abriga o tomógrafo.Em nota, o IDS (Instituto de Desenvolvimento Social), responsável pela gestão do novo PS, informa que o serviço de tomografia está suspenso até que a Prefeitura realize reparos no prédio. A previsão é de que seja retomado na próxima segunda-feira. Casos de urgência serão levados, de ambulância, para Araçatuba.Denúncia feita à Folha da Região pelo vereador José Fermino Grosso (DEM) mostra pacientes internados à espera de exame feito por meio do aparelho. De acordo com o parlamentar, que esteve no local na quinta-feira, o prédio continua com infiltrações em sua estrutura física, além da água entrar por portas e janelas, que não possuem vedação. O tomógrafo precisou ser novamente desligado por conta de goteiras na sala onde foi instalado e que precisou ser coberto com plástico preto.



