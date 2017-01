Arbustos e mato alto 'empurram' pedestres para o meio da rua Larissa Mendes - Especial para a Folha da Região Link



Sábado - 21/01/2017 - 16h01





Alexandre Souza/Folha da Região - 18/01/2017 Calçada está tomada pela vegetação; outro problema é o aparecimento de animais peçonhentos Calçada está tomada pela vegetação; outro problema é o aparecimento de animais peçonhentos



Moradores e pedestres do bairro Nova Iorque, reclamam do tamanho do mato e da quantidade de arbustos em um terreno que fica situado entre as ruas Victor Meirelles e Capistrano de Abreu. Um morador do condomínio Casa Blanca, que fica próximo ao terreno, entrou em contato com a Folha da Região para reclamar do número de animais peçonhentos, como escorpiões, que está saindo do local. Ele disse ainda que o terreno sempre foi malcuidado e está nessas condições há mais de um ano.



"Outro dia mesmo algumas pessoas estavam na rua e viram alguns escorpiões saindo do terreno. Isso é muito perigoso", disse o morador. A reportagem esteve no local e constatou que o mato, além de alto, está impedindo a passagem pelo passeio público. Os pedestres que precisam passar pelo trecho, são obrigados a caminhar na rua, dividindo espaço com veículos automotores, que além de perigoso, pode causar acidentes.



OUTRO LADO

A Prefeitura de Araçatuba informou, por meio de nota, que realizou um levantamento da situação de terrenos particulares no bairro Nova Iorque e, dentro de duas semanas, todos os proprietários de imóveis com problemas serão notificados pelos Correios.



A pasta explicou que é responsável pela roçagem somente de terrenos em áreas verdes (públicas). A previsão é de que, na próxima semana, a limpeza comece no bairro.



