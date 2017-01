Advogado pede a STF o fim de exame toxicológico para motoristas Monique Bueno Link



Alexandre Souza/Folha da Região - 04/12/2015 Silva Júnior diz que foi procurado por clientes que afirmam se sentir lesados Silva Júnior diz que foi procurado por clientes que afirmam se sentir lesados







Além de ser submetido ao exame na obtenção, renovação e ainda na admissão ou desligamento de empresas do ramo de transporte, o motorista que tenha carteira C, D ou E deve arcar com um custo aproximado de R$ 300. “Requeiro a inexigibilidade do referido exame com pedido de devolução dos valores gastos ilegalmente com o exame toxicológico em face a esta lei inconstitucional, com juros e correção monetária”, afirmou Silva, que, além de advogado, é jurista especializado em direito público e direito constitucional.



O advogado impetrou a ação após ser procurado por motoristas que disseram ter se sentido lesados moral e financeiramente. “Um cliente, por exemplo, me procurou e questionou porque eu, que tenho carteira B, não sou obrigado a fazer o exame. E ele, que tem a D, além de se sentir suspeito de ser drogado, tem que desembolsar R$ 300 a cada exame?", questionou Silva, ao lembrar que já existe o bafômetro, que gera multa.







