Licitação e contrato para RH em Andradina são irregulares

Além de recomendar ao município mais rigor nos certames realizados, a corte de contas encaminhou as falhas no acordo à Câmara e ao município. Segundo a decisão, o contrato foi firmado entre a Prefeitura e a Sintegris - Assessoria, Consultoria e Serviços, em 2015, com valor inicial de R$ 455 mil.



A fiscalização apontou diversas ilegalidades no acordo e no procedimento licitatório.

Entre elas, o auditor Valdenir Antonio Polizeli ressaltou como responsável pela irregularidade do ajuste a contratação de serviços terceirizados para atividades que deveriam ser feitas pelo poder público diariamente, por meio dos servidores municipais.





