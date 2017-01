Auxílio-atleta é suspenso em Araçatuba para pente-fino Arnon Gomes Link



Dayse Maria/Folha da Região - 20/07/2016 Dinheiro público é liberado também a competidores em grandes provas, como Jogos Regionais Dinheiro público é liberado também a competidores em grandes provas, como Jogos Regionais







Desde setembro do ano passado, o Ministério Público está com inquérito civil aberto para apurar possível ato de improbidade administrativa, envolvendo o programa na cidade. De acordo com a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Araçatuba, a investigação tem por objetivo saber se está havendo pessoas privilegiadas em detrimento de outras mais necessitadas.



As suspeitas do MP recaem sobre o governo Cido Sério (PT), que antecedeu o atual, de Dilador Borges (PSDB). A Folha apurou que a Promotoria pediu ao município cópias dos requerimentos de atletas e estudos para a liberação do auxílio-atleta entre 2012 e 2016, período compreendido do final do primeiro ao segundo mandato petista.





