Governo Trump sinaliza mudanças na política espacial militar e civil Agência Estado Link



Sábado - 21/01/2017 - 15h05





Comentários via Facebook:





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus assessores sinalizaram mudanças significativas nas políticas espaciais tanto para fins militares como civis. O primeiro ato da nova administração deve já ser dado na segunda-feira.



Em seu discurso de posse, Trump fez uma referência à promessa de exploração tripulada do sistema solar e disse que é o "nascimento de um novo milênio, pronto para desvendar os mistérios do espaço".



Nenhuma proposta específica sobre o setor espacial foi considerada por Trump, segundo fontes. Entretanto, durante semanas, seus assessores demonstraram interesse em planejar parcerias público-privadas que promovam a exploração tripulada do espaço.



Ao mesmo tempo, o general James Mattis, que foi confirmado pelo Senado como secretário da Defesa, sinalizou que as políticas espaciais militares estão passando por uma reavaliação.



Em comentários dirigidos a um painel do Congresso no mês passado, o general afirmou que "tanto a China como a Rússia vem desenvolvendo e testando uma variedade de armas anti-satélites que podem destruir ou deixar inoperantes as naves espaciais norte-americanas", uma ameaça aventada há anos pelo Pentágono e por membros das forças armadas.



"Precisamos assegurar que a disponibilidade, segurança e resistência de nossos ativos espaciais a todo o custo e em todas as fases de conflito", acrescentou. "Capacidades ofensivas devem ser consideradas para assegurar a sobrevivência das operações espaciais necessárias a nossos planos de guerra", afirmou o indicado para a Defesa.



Os comentários de Mattis sinalizam uma possível mudança na postura atual dos EUA, que tem evitado militarizar o espaço e também trabalhado para que outros países o façam. Até o momento, a ênfase do Pentágono tem sido em conseguir verba para "proteger" os futuros satélites de segurança nacional contra possíveis ataques, e não em publicamente advogar a construção de uma capacidade ofensiva contra satélites de outros países. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão