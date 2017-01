Homem é preso tentando furtar motocicleta no Centro Talita Rustichelli Link



Sábado - 21/01/2017 - 14h47





Comentários via Facebook:



Um homem foi preso na noite de sexta-feira (20), tentando roubar uma motocicleta em frente a uma farmácia no Centro de Araçatuba. A polícia foi chamada por algumas pessoas que passavam pelo local. A moto pertence a um balconista de 36 anos.



O criminoso, que tem 44 anos, foi encontrado perto do estabelecimento e com ele foram apreendidos uma faca, um cachimbo usado para fumar crack, duas chaves falsas e uma tesoura.



Segundo informações do Boletim de Ocorrências, o homem já tinha vários antecedentes criminais, envolvendo roubo, tráfico e homicídio. Ele foi encaminhado para a Cadeia de Penápolis.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão