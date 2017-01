Espetáculo 'Pinóquio' será apresentado gratuitamente hoje Talita Rustichelli Link



Esculpido por Gepeto, o boneco de madeira tem a oportunidade de realizar seu sonho por meio de uma fada, com a condição de se portar bem e seja leal. Cada vez que Pinóquio conta uma mentira, porém, seu nariz cresce, apontando seu mau comportamento.



E no dia 28 (e não no dia 29, conforme também havia divulgado a equipe do Praça Nova), haverá a apresentação do espetáculo "A Bela e a Fera", também às 16. As duas peças serão encenadas pela companhia paulistana Mas Por Quê?, com entrada gratuita.



O Shopping Praça Nova fica na Rua Carlos Pereira da Silva, 6000, Jardim Guanabara, Araçatuba. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3607-6000.





