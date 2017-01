Vaca cai em galeria de águas e é salva por Bombeiros Talita Rustichelli Link



Sábado - 21/01/2017 - 12h32





Comentários via Facebook: Atualização: 14h25 de 21/01/2017

Reprodução/ Douglas Ribeiro Animal estava desaparecido desde sexta-feira (20) Animal estava desaparecido desde sexta-feira (20)







ASSISTA AO VÍDEO:

Vaca é retirada de galeria de água em propriedade rural Uma vaca caiu em uma galeria de águas pluviais no Córrego Machado de Melo, localizada em uma propriedade rural de Araçatuba próxima ao trevo conhecido como Pé-de-Galinha.



O comerciante Douglas Ribeiro, de 58 anos, leitor da Folha da Região e pai do proprietário do animal, filmou o momento em que o bovino foi retirado do buraco, pelo Corpo de Bombeiros, com a ajuda de uma máquina agrícola pertencente a um familiar.



Segundo o comerciante, a vaca estava desaparecida desde sexta-feira (20) e foi encontrada no sábado de manhã (21). O animal, de quatro anos, não teve ferimentos graves e está bem (inclusive amamentando seu bezerro). Publicado por Folha da Regiao em Sábado, 21 de janeiro de 2017



O comerciante Douglas Ribeiro, de 58 anos, leitor da Folha da Região e pai do proprietário do animal, fez algumas imagens do momento em que o bovino foi retirado do buraco, pelo Corpo de Bombeiros, com a ajuda de uma máquina agrícola pertencente a um familiar.



Segundo o comerciante, a vaca estava desaparecida desde sexta-feira (20). O animal, de quatro anos, não teve ferimentos graves e está bem (inclusive amamentando seu bezerro).



Uma vaca foi retirada na manhã de sábado (21) de uma galeria de águas pluviais no Córrego Machado de Melo, localizada em uma propriedade rural de Araçatuba próxima ao trevo conhecido como Pé-de-Galinha.O comerciante Douglas Ribeiro, de 58 anos, leitor da Folha da Região e pai do proprietário do animal, fez algumas imagens do momento em que o bovino foi retirado do buraco, pelo Corpo de Bombeiros, com a ajuda de uma máquina agrícola pertencente a um familiar.Segundo o comerciante, a vaca estava desaparecida desde sexta-feira (20). O animal, de quatro anos, não teve ferimentos graves e está bem (inclusive amamentando seu bezerro).



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão