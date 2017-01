EUA: Explosão atinge viatura de polícia em Boston; nenhum policial foi ferido Agência Estado Link



Um dispositivo explosivo com um tanque de propano explodiu próximo a um carro de polícia nesta sexta-feira, em Boston. Segundo autoridades, a explosão aparenta ser um ato deliberado contra os policiais.



A explosão aconteceu pela manhã e danificou a viatura, mas os policiais não foram atingidos, disse o comissário de polícia William Evans. A agência de combate ao terrorismo foi chamada para ajudar nas investigações, disse.



Segundo o comissário, o tanque foi posicionado entre o deck de uma ponte e próximo ao local de estacionamento da viatura. A polícia estuda agora os vídeos de segurança da região. "Nós vamos descobrir quem é o responsável".







