Adolescente é atingido por tiro em festa em chácara Talita Rustichelli Link



Sábado - 21/01/2017 - 11h30





Comentários via Facebook: Atualização: 12h03 de 21/01/2017



Um adolescente de 16 anos foi atingido por um tiro na madrugada deste sábado (21), em uma chácara de eventos na zona rural de Araçatuba. Segundo consta no boletim de ocorrências, o garoto estava em uma festa e o disparo ocorreu por volta das 5h.



De acordo com a assessoria de imprensa da Santa Casa, para onde o jovem foi levado, ele passou por cirurgia durante o período da manhã e segue internado em recuperação. Segundo a polícia, o autor do disparo fugiu e não foi localizado. Ainda conforme o boletim, o local do crime estava prejudicado quando a polícia chegou, o que não possibilitou o trabalho da perícia.





