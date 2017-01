Chuva deixa uma pessoa morta e outra ferida em São Paulo Agência Estado Link



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 21h50





As chuvas que atingem a cidade de São Paulo desde o início da noite desta sexta-feira, 20, deixaram uma pessoa morte e outra ferida e causaram alagamentos em vários pontos da cidade.



Uma pessoa morreu na noite desta sexta-feira depois de se afogar em Perdizes, na zona oeste da cidade de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa debaixo de um automóvel na Rua Cardoso de Almeida, na altura do número 313. Ela teria sido levada pela enchente.



O Corpo de Bombeiros foi até o local e constatou a morte. A identidade da vítima não foi divulgada.



Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, houve outro caso de afogamento na Liberdade, na região central de São Paulo. Na Rua Otto Alencar, a vítima afundou, levada por uma correnteza, mas foi socorrida pela equipe dos bombeiros. De acordo com a companhia, ela teve uma parada cardiorrespiratória, e foi levada à Santa Casa de São Paulo.



Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, choveu 47,3mm na região central de São Paulo. Na zona oeste, foram registrados 22,2mm. Nas zonas sul, norte e leste, os valores registrados foram 15,3mm, 15,4mm e 12,4mm, respectivamente.



Parte da capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos no início da noite, mas, às 21h40, o CGE registrava apenas um ponto intransitável na Rua Teixeira Leite, na Sé.







