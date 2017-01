Buracos se multiplicam em trecho de 400 metros em rua Da Redação Link



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 21h44





Comentários via Facebook:

Divulgação As chuvas dos últimos dias acabaram levando a maioria; há mato crescendo no meio dos buracos As chuvas dos últimos dias acabaram levando a maioria; há mato crescendo no meio dos buracos



A grande quantidade de buracos em trecho da rua Santo Mamprim, no residencial Manuela, em Birigui, incomoda moradores e motoristas que precisam passar pelo local. Em cerca de 400 metros, entre a rua João Escanhuela e a avenida Euclides Miragaia, é difícil contar o número de crateras abertas no asfalto que está bastante deteriorado. Algumas receberam pedras na semana passada, porém as chuvas dos últimos dias acabaram levando a maioria. Há ainda mato crescendo onde a massa asfáltica não existe mais, pedras soltas, terra, além das ondulações deixadas na via pelo tapa-buracos.



A dona de casa Maria Madalena Souza, 45 anos, conta que passa pelo local praticamente todos os dias para visitar o pai que reside no bairro. “Até a pé eu tenho medo de passar por aqui. É uma vergonha. Ao invés deles recapearem, ficam jogando massa nos buracos, só que isso não resolve. Basta uma chuva para levar tudo, como aconteceu agora”, disse. Na semana passada, funcionários da Prefeitura taparam buracos em duas quadras da rua, porém a massa já foi levada.



Além da Santo Mamprim, as quatro ruas que poderiam ser usadas para desviar o caminho - Leandro Masson, Vicente Felício, Engenheiro Tufic Adas e Walter Adas - para a avenida Edilsinho Capuano também estão com asfalto precário e muitos buracos.



OUTRO LADO

Em nota, a Secretaria de Obras de Birigui disse que o tapa-buraco resolve o problema, porém deve ser feito em período que não chova. No entanto, em função da grande quantidade de buracos no local, o Executivo estuda a possibilidade de realizar o recapeamento de várias ruas desta região da cidade. "A administração já trabalha na busca destes recursos", informou.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão