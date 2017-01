Feira do Produtor Rural também será realizada às quintas-feiras Amanda Lino Link



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 21h43





A Feira do Produtor Rural de Birigui passou a ser realizada também às quintas-feiras, das 16h às 20h, na rua Barão do Rio Branco, em frente ao Cemitério da Saudades, no Centro. A primeira edição na nova data aconteceria ontem. O atendimento continua às terças-feiras, na avenida Governador Pedro de Toledo, em frente à sede da Acib (Associação Comercial e Industrial de Birigui).O diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento de Birigui, Fábio Moreno, explica que o objetivo é ampliar a visibilidade da feira, onde produtores rurais da cidade comercializam diversos tipos de hortifrútis, inclusive orgânicos, pães e doces, a preços acessíveis ao consumidor.De acordo com Moreno, são profissionais que não têm produção em larga para abastecer estabelecimentos, como supermercados, por exemplo, que possuem alta demanda. Por isso, necessitam de um espaço para comercializar seus produtos diretamente ao consumidor final e gerar renda.



