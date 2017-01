Indústrias da região fecham 2,9 mil vagas de emprego Rafaela Tavares Link



Divulgados na quinta (19), os dados da pesquisa Nível de Emprego Industrial se referem ao mercado formal fabril dos 34 municípios da diretoria regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em Araçatuba.



Apenas três entre 14 atividades da manufatura regional geraram empregos no ano passado: produção de alimentos (com alta de 1,39%), biocombustíveis (2,58%) e produtos de madeira (4,5%). O setor sucroalcooleiro local, que emprega operários para produção alimentícia, pelo açúcar, e de combustíveis, pelo etanol, foi beneficiado por um aumento da moagem.





As fábricas da região terminaram 2016 com um corte de 2,9 mil postos de trabalho no acumulado de 12 meses, o que representa uma queda de 5,45% no estoque de empregos na comparação com o ano anterior. A indústria local já havia fechado 5,7 mil vagas em 2015, o que significa que a retração no volume de mão de obra ativa do setor secundário em 2016 foi mais amena que a do exercício que o antecedeu.



