Araçatuba paga R$ 552 mil só por atraso de pagamentos Rafaela Tavares Link



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 21h40





Comentários via Facebook:







Segundo o secretário municipal da Fazenda, Josué Cardoso de Lima, mais de meio milhão de reais foi direcionado para honrar compromissos com INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), precatórios e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de servidores municipais celetistas que não foram pagos nos vencimentos de outubro, novembro e dezembro. O valor original dos tributos era de R$ 5,543 milhões, porém o atraso elevou a quantia desembolsada pela Prefeitura para R$ 6,095 milhões. O aumento foi de 9,95%.



Lima ressalta que, se a Prefeitura não fosse obrigada a arcar com multas e juros, o valor de R$ 552 mil poderia ter sido investido em algo útil para a população. Exemplos disso seria o pagamento a organizações sociais, o que inclui atendimento da saúde e de assistência social, segundo o secretário.





Atrasos em pagamentos de tributos desde outubro de 2016 geraram R$ 552 mil em multas e juros para a Prefeitura de Araçatuba. Para impedir que o rombo nos cofres municipais herdado da administração anterior continuasse crescendo diariamente, a atual gestão teve de aplicar esse montante na quitação de dívidas entre os dias 11 e 18 deste mês.Segundo o secretário municipal da Fazenda, Josué Cardoso de Lima, mais de meio milhão de reais foi direcionado para honrar compromissos com INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), precatórios e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de servidores municipais celetistas que não foram pagos nos vencimentos de outubro, novembro e dezembro. O valor original dos tributos era de R$ 5,543 milhões, porém o atraso elevou a quantia desembolsada pela Prefeitura para R$ 6,095 milhões. O aumento foi de 9,95%.Lima ressalta que, se a Prefeitura não fosse obrigada a arcar com multas e juros, o valor de R$ 552 mil poderia ter sido investido em algo útil para a população. Exemplos disso seria o pagamento a organizações sociais, o que inclui atendimento da saúde e de assistência social, segundo o secretário.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão