Senado dos EUA confirma John Kelly como secretário de Segurança Interna Agência Estado Link



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 21h35





Comentários via Facebook:





O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta sexta-feira o general reformado John Kelly como secretário de Segurança Interna do país. Com isso, o Legislativo ajudou o presidente Donald Trump a preencher a equipe de segurança nacional em seu primeiro dia no poder. O nome de Kelly foi confirmado por 88 votos a 11.



O general reformado estará no centro do debate sobre a imigração, uma das partes mais polêmicas da plataforma de Trump. Kelly estará encarregado das duas principais agências do país com foco no tema: Immigration and Customs Enforcement e Customs and Border Protection.



Em sua audiência de confirmação, Kelly agradou a oposição democrata ao dizer que um muro na fronteira com o México, defendido por Trump, não iria sozinho impedir imigrantes ilegais de entrar pelo país vizinho. Ele disse que a segurança da fronteira depende de construir parcerias mais fortes com a América Latina.



O general já atuou como chefe do Comando Sul dos EUA, a divisão das Forças Armadas que monitora as atividades ao sul do México. Anteriormente, monitorou operações na prisão de Guantánamo, em Cuba. Ele foi ainda o general dos EUA que serviu por mais tempo no posto, antes de passar para a reforma em 2016. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão