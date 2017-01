Dos dez ministros do STF, cinco irão ao enterro de Teori em Porto Alegre Agência Estado Link



Dos dez ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), cinco irão neste sábado, 21, ao enterro do ministro Teori Zavascki, em Porto Alegre. A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, foi a primeira a desembarcar na capital gaúcha para esperar pela chegada do corpo de Teori Zavascki, ao lado da família dele.



Os ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que compunham a 2.ª Turma do STF com Teori, também prestarão a última homenagem ao colega. Da 1.ª Turma, apenas o ministro Edson Fachin confirmou presença. Mendes e Toffoli estavam no exterior, mas anteciparam o retorno ao Brasil para participar da cerimônia.



Não irão ao enterro os ministros Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber por estarem de férias fora do País. O decano Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio Mello estão no País, mas optaram por não viajar a Porto Alegre. "Minha homenagem será perpétua ao ministro Teori Zavascki e estará centrada na fala. A pior morte não é física, é a da fala. É o esquecimento", afirmou Marco Aurélio Mello, que disse estar "recarregando as baterias" em Visconde de Mauá, perto da divisa entre o Rio e Minas Gerais.







