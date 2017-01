Senado dos EUA confirma James Mattis como secretário de Defesa de Trump Agência Estado Link



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 20h25





Comentários via Facebook:





O Senado dos Estados Unidos confirmou James Mattis como Secretário de Defesa de Trump nesta sexta-feira. Durante o governo de Donald Trump, Mattis será o responsável por comandar o Pentágono.



Durante sua audiência de confirmação, Mattis acusou a Rússia de tentar 'dividir' a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e disse que o país está em primeiro lugar na sua lista de ameaças. Segundo o secretário americano, a ordem mundial está sobre "o maior ataque desde a Segunda Guerra" por culpa da Rússia, da China e de organizações terroristas.



No caso de ataques cibernéticos, Mattis afirmou que guerras foram iniciadas com frequência por erros de cálculo. O general disse que os EUA precisam desenhar linhas claras para que seus adversários saibam o que eles toleram ou não.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão