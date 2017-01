Trump chega à Casa Branca, enquanto protestos continuam pelas ruas de Washington Agência Estado Link



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 19h55





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou o Capitólio rumo à Casa Branca em carro fechado e escoltado por segurança. Durante o curto trajeto de cerca de três quilômetros, Trump e Melania desceram do carro oficial e acenaram para a população que acompanhava sua passagem aos gritos de "USA!". Os últimos metros do percurso até a Casa Branca foram feitos a pé.



Nas ruas próximas, protestos violentos aconteciam. Manifestantes entraram em confronto com a polícia, que respondia às pedras e garrafas atiradas com bombas de gás lacrimogêneo. Foi ateado fogo em uma limusine no centro de Washington. Uma densa fumaça era vista nas ruas da cidade.







