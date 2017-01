Bolsas de NY fecham em alta em dia da posse de Trump Agência Estado Link



As bolsas de Nova York fecharam em alta na sessão desta sexta-feira, 20, dia da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No entanto, durante o discurso de posse, os índices acionários perderam parte dos ganhos do início do dia.



O índice Dow Jones fechou em alta de 0,48%, aos 19.827,25 pontos; o S&P 500 avançou 0,34%, aos 2.271,31 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,28%, aos 5.555,33 pontos. Na semana, no entanto, os três índices recuaram 0,29%, 0,15% e 0,34%, respectivamente.



Os mercados acionários americanos iniciaram o dia com fortes ganhos, puxados pelo setor de energia que reagiu aos preços do petróleo, que avançavam acima dos 2%. Hoje, a ConocoPhillipis avançou 1,73% e a ExxonMobil ganhou 1,36%.



No entanto, durante o discurso de Trump, as bolsas devolveram parte dos ganhos. Em sua fala, Trump foi bastante protecionista, mas prometeu novas estradas e pontes, seguindo o discurso de que irá investir em infraestrutura em seu governo. Desde a eleição, os investidores reagiram ao discurso da campanha de Trump de que maiores investimentos em infraestrutura seriam feitos.



No entanto, alguns analistas optaram por cautela antes da implementação dos planos do bilionário. "Há razões para ser otimista e para as ações subirem, embora talvez não tão rapidamente quanto o rali visto nesse sentido", disse Paul Christopher, estrategista chefe de mercados globais do Wells Fargo.



O setor financeiro, que foi o que mais avançou após as eleições, também registrou alta nesta sexta-feira. O Goldman Sachs subiu 0,39% e o JPMorgan teve ganhos de 0,46%. Por outro lado, as ações de algumas montadoras, que chegaram a acelerar as perdas durante o discurso de Trump, fecharam em queda. A General Motors recuou 0,78% e a Ford perdeu 0,48%. Fonte: Dow Jones Newswires







