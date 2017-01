Combate ao crime é uma das seis prioridades da presidência de Trump Agência Estado Link



O site da Casa Branca, agora controlado pelo presidente Donald Trump e por sua equipe, destacou que a nova administração tem no apoio à comunidade de segurança um dos seis temas mais importantes para a nova presidência dos Estados Unidos.



Em um post publicado após a posse de Trump nesta sexta-feira, o governo se compromete a acabar com o que descreve como "uma atmosfera antipolícia perigosa" e apoiar a polícia "na missão dela de proteger o povo".



Em seu discurso de posse, Trump também prometeu acabar com "o crime e as gangues e as drogas que roubaram tantas vidas". "Esta carnificina americana acaba aqui e acaba agora", afirmou ele.



Nesta tarde em Washington, pelo menos 95 pessoas foram detidas como suspeitos em meio a protestos violentos contra a posse do empresário republicano. Houve janelas quebradas, lixeiras viradas e outros atos de vandalismo, em meio às cerimônias do dia da posse de Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.







