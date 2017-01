Trump muda plano de energia e tira página sobre mudanças climáticas do ar Agência Estado Link



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 18h10





Comentários via Facebook:





Assim que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, a página dedicada às mudanças climáticas que ficava hospedada no site da Casa Branca foi retirada do ar.



Ao entrar no site www.whitehouse.gov/energy/climate-change, que era voltada para o problema e reunia as políticas de Obama para lidar com o assunto, o internauta recebe a seguinte mensagem: "The requested page "/energy/climate-change" could not be found" - a página requisitada não pode ser encontrada.



Ao mesmo tempo, foi divulgado o "America First Energy Plan", novo plano de energia do país dentro do princípio de "América Primeiro", que basicamente elimina o Plano de Ação Climática de Obama, que estabelecia regras para a redução de emissões de gases de efeito estufa do setor de energia.



"O presidente Trump está comprometido a eliminar políticas danosas e desnecessárias como o Plano de Ação Climática das regras americanas. Levantar essas restrições vai ajudar os trabalhadores americanos, aumentando os salários em mais de US$ 30 bilhões ao longo dos próximos sete anos", diz o texto.



"América Primeiro" foi um dos motes de campanha de Trump e foi repetido diversas vezes nesta sexta-feira (20) no discurso de posse do magnata.



O Plano de Ação Climática, de 2013, estabelecia a redução da poluição de carbono nos Estados Unidos, propunha caminhos para o país se preparar para os impactos das mudanças climáticas e para liderar os esforços globais de combate ao problema.



Foi, dois anos depois, complementado pelo Plano de Energia Limpa, esse sim com regras mais concretas para a redução das emissões de gases de efeito estufa no setor de energia e que foi a base para os compromissos dos EUA assumidos junto ao Acordo de Paris. A princípio isso continua valendo, por enquanto. Até segunda-feira Trump deve assinar mais de 200 decretos. A extensão do impacto sobre políticas existentes ainda está por vir.



"A administração Trump também está comprometida com a tecnologia de carvão limpo e em reviver a indústria americana de carvão, que vem sendo ferida por muito tempo", diz o plano.



O texto, porém, traz uma contradição em si ao dizer que o governo vai abraçar a revolução do gás natural e de xisto. Foi justamente essa revolução que nos últimos anos abaixou o custo da energia nos Estados Unidos e reduziu as emissões de gases de efeito estufa do país. O gás, apesar de ser um combustível fóssil, é muito menos poluente.



Se Trump pretende continuar incentivando isso, os preços provavelmente vão continuar mais competitivos, a não ser que ele coloque incentivos pesados ao carvão.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão