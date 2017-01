Prefeitura economiza R$ 1 milhão com corte em benefícios Ronaldo Ruiz Galdino Link



A Prefeitura de Araçatuba informou na quinta-feira (19) que economizou R$ 1.161.569,06 nos primeiros 19 dias da gestão de Dilador Borges (PSDB) por causa da suspensão temporária de benefícios salariais dados a servidores municipais, cujos critérios estão em revisão. A informação foi divulgada após reportagem publicada pela Folha da Região, no mesmo dia, que mostra que o tucano já havia nomeado ao menos 89 pessoas para cargos comissionados.De acordo com a Secretaria da Fazenda, o município tinha, até o mês passado, despesa mensal de R$ 132.906,99 com pagamentos de regime de dedicação plena, R$ 411.775,32 com representação de gabinete e R$ 616.886,75 com funções gratificadas aos servidores da administração municipal.Conforme a Prefeitura, os benefícios ficarão suspensos por tempo indeterminado, com o objetivo de serem retomadas nos próximos meses apenas as funções gratificadas, que só podem ser dadas a servidores de carreira. Esses acréscimos aos salários dos funcionários públicos precisam atender a critérios técnicos, como produtividade, necessidade de dedicação, além do horário normal de trabalho e posição estratégica de liderança ou chefia dentro dos setores em que estão sempre lotados.



