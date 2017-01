Alckmin anuncia edital de licitação para despoluição da Billings Agência Estado Link



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 16h10





Comentários via Facebook:





O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), anunciou nesta sexta-feira, 20, a publicação de um edital de licitação para despoluição da represa Billings, em São Bernardo do Campo. O projeto foi lançado em 2011, mas ficou prejudicado por causa da crise hídrica, segundo o governo do Estado.



O Programa Pró-Billings, como foi anunciado, terá obras de coleta, afastamento e tratamento de esgoto. O lote licitado inclui a construção de 34 estações elevatórias de esgoto, 60 quilômetros de tubulações para coleta e afastamento dos dejetos e 7,5 mil ligações domiciliares em bairros como Jardim Laura, Las Palmas, Pinheirinho, Los Angeles, Represa e Imigrantes, em São Bernardo.



O programa inclui assentamento de 100 quilômetros de redes coletoras de esgoto, 44 quilômetros de coletores-tronco e linhas de bombeamento, três estações elevatórias principais e outras 36 locais, de menor porte.



A operação, que terá investimento de R$ 128 milhões, terá recursos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Agência de Cooperação Internacional Japonesa (JICA). As obras devem ficar concluídas em quatro anos, segundo o governo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão