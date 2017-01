Gestão petista perdeu R$ 500 mil de convênio para a saúde Monique Bueno Link



Conforme a portaria, o município de Araçatuba teve interesse em construir a UAI, enviando sua proposta, que foi aprovada. Mas não cumpriu o prazo para inserção da ordem de início de serviço no período estipulado pelo governo.



A Prefeitura confirmou, na quinta-feira (19), o cancelamento da proposta de construção da UAI, autorizada pelo Ministério da Saúde, em 2013. Em nota, o município informou ter recebido a primeira parcela, no valor de R$ 100 mil, e que o cancelamento se deu porque a antiga administração municipal não atendeu ao prazo do MS para iniciar a obra da unidade.





