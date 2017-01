Aluna de escola de Araçatuba se aproxima de nota máxima no Enem Monique Bueno Link



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 15h12





Arquivo pessoal Taiane, que curte férias em sua terra natal, mudou-se para Araçatuba para fazer medicina Taiane, que curte férias em sua terra natal, mudou-se para Araçatuba para fazer medicina







O texto escrito pela aluna do SEB (Sistema Educacional Brasileiro) Thathi Araçatuba foi baseado no tema "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil". "Esse tema não surpreendeu, porque já tinha sido passado pelo nosso professor de redação no começo do ano passado. Eu fazia duas redações por semana e acho que, devido à minha curiosidade, consegui argumentar bem", comentou Taiane, que é de Paranaíba (MS), mas se mudou para Araçatuba em 2016 com o objetivo de estudar em uma escola de qualidade para entrar numa faculdade de medicina.





As 12 horas diárias destinadas ao estudo no ano passado renderam à aluna Taiane Aparecida da Silva Ferraz, de 20 anos, uma expressiva pontuação na redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Ela não integra o seleto grupo de 77 estudantes, em nível Brasil, que atingiu a nota máxima, de 1.000 pontos. Mas chegou perto, com 980.O texto escrito pela aluna do SEB (Sistema Educacional Brasileiro) Thathi Araçatuba foi baseado no tema "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil". "Esse tema não surpreendeu, porque já tinha sido passado pelo nosso professor de redação no começo do ano passado. Eu fazia duas redações por semana e acho que, devido à minha curiosidade, consegui argumentar bem", comentou Taiane, que é de Paranaíba (MS), mas se mudou para Araçatuba em 2016 com o objetivo de estudar em uma escola de qualidade para entrar numa faculdade de medicina.



