A decisão pedagógica da Justiça sobre a conservação do asfalto

De acordo com a sentença, o poder público local terá de destinar verba, em seu orçamento, para recuperação asfáltica, sinalização e canalização. A via em questão pega mais duas cidades, além de Pereira: Ilha Solteira e Itapura. Estas duas cidades já haviam feito a sua parte, mas Pereira Barreto vinha protelando a execução dos serviços há pelo menos quatro anos, segundo o Ministério Público, autor da ação contra o município.



Diante de tantos acidentes com buracos, muitos deles colocando vidas em risco, já estava mais do que na hora de órgãos fiscalizadores, como o MP e a Justiça, agirem de forma mais incisiva para garantir asfalto de qualidade.



Essa intervenção é necessária até por causa da forma como as administrações públicas da região, em geral, tratam a problemática do asfalto. Programas milionários são lançados e, dificilmente, dão solução ao problema. Quando não, serviços paliativos são feitos e a durabilidade é muito curta. Na pior das situações, governos deixam ruas, avenidas e vicinais em completo estado de abandono para, só perto de períodos eleitorais, colocarem a máquina em atividade.



Se a arrecadação com IPVA é uma das principais expectativas das prefeituras a fim de colocar as contas em dia, por que não investir o recurso num serviço elementar como a melhora nas condições do asfalto?



O caso observado em Pereira Barreto faz lembrar episódio ocorrido em Araçatuba, em 2009. Na ocasião, o Ministério Público havia estipulado à Prefeitura uma série de vias a receberem recapeamento ou tapa-buracos com o dinheiro ressarcido ao município da condenação por improbidade imposta ao ex-prefeito Jorge Maluly Netto no “caso Banco Interior” — o bloqueio de R$ 1,3 milhão da Prefeitura e do Daea (Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba) em instituição financeira liquidada extrajudicialmente. Apesar da investida, o problema, no entanto, persiste.



No Brasil, é fato consumado que os governos precisam de pressão para funcionar. Medidas tomadas pelo Judiciário e o Ministério Público, muitas vezes, são vistas pela classe política como uma interferência de poder. Os governantes, por sua vez, esquecem que dinheiro público bem investido transparece na qualidade de vida e na boa prestação de serviços à comunidade.

