Trump e família são recebidos com forte aplauso na chegada em cerimônia de posse



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 14h50





Comentários via Facebook: Atualização: 14h51 de 20/01/2017



A chegada de Donald Trump no local da cerimônia de posse provocou uma agitação entre os presentes, com gritos e aplausos. A região em frente ao Congresso está totalmente tomada, apesar do frio e do dia nublado hoje na capital dos Estados Unidos.



Os presentes também aplaudiram bastante a esposa de Trump, Melania Trump, e o os filhos do bilionário, principalmente Ivanka Trump. Entre outras autoridades anunciadas na cerimônia, o vice-presidente, Mike Pence, recebeu muitos aplausos.



Os presentes também aplaudiram o ex-presidente Bill Clinton e sua mulher, Hillary Clinton, que perdeu para Trump na campanha. Barack Obama e Michele Obama foram recebidos com aplausos, mas foi possível ouvir na plateia gritos de "adeus" e "você está fora". Ao mesmo tempo outras pessoas gritavam "obrigado Obama".







