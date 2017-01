No Capitólio, participantes da cerimônia de posse de Trump gritam "U.S.A." Agência Estado Link



Durante a chegada de autoridades ao Capitólio para a posse de Donald Trump, em Washington, participantes da cerimônia gritavam "U.S.A". Antes de Trump, a primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, e Melania Trump cumprimentaram as autoridades e Michelle chegou a trocar algumas palavras com a democrata Hillary Clinton.



Logo depois de sua esposa, o presidente dos EUA, Barack Obama, entrou e acenou à multidão na chegada ao Capitólio, seguido pelo vice de Trump, Mike Pence. Donald Trump, então, é anunciado e entra no local da cerimônia.



Mais cedo, na Casa Branca, Melania deu à Michele um presente da Tiffany & Co., embora não tenha ficado claro o que tinha dentro da caixa. Em seguida, Obama deu parabéns a Trump e perguntou como ele estava. "Bom te ver", disse Obama.



No início da manhã, Obama entrou no Salão Oval após deixar alguns papéis sobre a mesa, talvez a tradicional carta escrita de um presidente para o próximo. Nas últimas palavras ao povo americano, ele disse: "obrigado"



Sobre os planos futuros, Michele disse que "primeiro vamos fazer uma pequena pausa". Em preparação para o seu próximo grande projeto, Obama tem planos para a nova Fundação Obama, que ele tem afirmado em "viver, trabalhando para a cidadania", ao invés de apenas se conhecido por uma biblioteca presidencial ou museu. "Nos envie suas ideias, as suas esperanças, as suas crenças acerca de como podemos alcançar juntos", disse Michele.



"Este será o seu centro presidencial tanto quanto ele é nosso por isso queremos que nos diga o que você está pensando", acrescentou Obama. "O trabalho de aperfeiçoar nossa União nunca terminará e estamos ansiosos para nos juntarmos nesse esforço como os cidadãos".







