Obama e Trump deixam a Casa Branca e seguem para cerimônia de posse no Capitólio



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 14h10





Comentários via Facebook: Atualização: 14h33 de 20/01/2017



O presidente dos EUA, Barack Obama, e a primeira-dama, Michelle Obama, deixaram a pouco a Casa Branca, em Washington (DC), juntamente com Donald Trump e sua esposa, Melania Trump.



As duas famílias deixaram a Casa Branca às 10h50 no horário local, (13h50, de Brasília) e seguiram para o Capitólio para a cerimônia de posse do presidente eleito.



Os primeiros discursos do dia começam às 11h30 (14h30 de Brasília), que incluem orações e leituras de religiosos. Em seguida, o vice-presidente, Mike Pence, fará seu juramento, diante do juiz da Suprema Corte, Clarence Thomas.



O juramento de Trump será às 12h (15h de Brasília) e será feito diante do presidente da Suprema Corte, John Roberts. Em seguida ocorre o esperado primeiro discurso de Trump, que segundo seus assessores será mais curto que o dos presidentes anteriores. Esses discursos costumam durar, no máximo, 20 minutos. A cerimônia de posse está prevista para acabar às 15h30 (de Brasília).







