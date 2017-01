Corpos de mulher e piloto do avião que caiu em Paraty estão no IML de Angra Agência Estado Link



Os dois últimos corpos resgatados no mar após o acidente com um avião em Paraty nesta quinta-feira, 19, chegaram às 12h30 desta sexta-feira, 20, ao Instituto Médico - Legal (IML) de Angra dos Reis, segundo policiais que estão nessa instituição.



Agora todos os cinco corpos, inclusive do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, estão nessa unidade.



Ainda não há previsão para a liberação dos corpos, que quando saírem do IML estarão à disposição das famílias das vítimas.







