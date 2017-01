Quatro pessoas são presas em Copacabana após sequestro relâmpago Agência Estado Link



Quatro pessoas foram presas nesta quinta-feira, 19, num prédio em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, depois de conduzirem um sequestro relâmpago. Uma pessoa foi feita refém e uma rua do bairro chegou a ser interditada por agentes do 19º Batalhão da Polícia Militar, de Copacabana, e do 23º Batalhão, do Leblon.



Os criminosos, três homens e uma mulher, foram capturados num edifício na Rua Bulhões de Carvalho. O grupo tinha feito um sequestro relâmpago nas imediações da Praça da Bandeira, na zona norte da cidade, e obrigado a vítima a levá-los ao seu apartamento.



Um dos bandidos fez um idoso refém, mas a vítima foi liberada após o cerco montado pelos policiais militares. Além das prisões, os policiais apreenderam com os criminosos um revólver calibre 38. O crime foi registrado na Divisão Antissequestro (DAS).







