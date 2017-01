Em SP, grafiteiro lava muro com água e frase apagada pela Prefeitura reaparece Agência Estado Link



O grafiteiro Mundano lavou com água e escovão um muro no Largo da Batata, na zona oeste da capital, na madrugada desta sexta-feira, 20, que havia sido coberto por tinta branca pela Prefeitura de São Paulo. Esta foi a terceira vez que a Prefeitura tentou encobrir a frase que ele havia escrito: "Não dê vexame, São Paulo não é Miami."



O episódio ocorre na semana em que o prefeito João Doria (PSDB) deu início à limpeza de pichações e grafite.



Na manhã desta quinta-feira, 19, o artista foi ao local para lavar o muro com água e a pichação reapareceu. Ironizando o programa Cidade Linda, ação do tucano para "embelezar" a cidade, o artista escreveu em uma rede social: "Depois da minha arte sair na mídia, o #CidadeLinda apagou, mas parece que já acabou o estoque de tinta cinza. Me engajei no programa #CidadeLinda e fui remover sua maquiagem e assim revelar sua beleza de verdade." A lavagem do muro foi registrada em vídeo.



No mesmo dia, a gestão limpou o muro. De madrugada, o grafiteiro voltou ao local e, novamente, passou água e escovão. O artista publicou um breve vídeo na madrugada desta sexta com a legenda: "E a prefeitura insiste que cidade linda é cidade calada e pálida! A censura é o maior dos elogios e o nosso maior desafio... #limpeioutravez #mundanotrabalhador".



Procurada para comentar o caso, a Prefeitura não respondeu até o meio-dia.







