Condenado após operação contra o tráfico é preso Lázaro Jr. Link



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 12h09





Comentários via Facebook: Atualização: 12h11 de 20/01/2017



O auxiliar de serviços gerais Deive de Araújo Silva, 37 anos, morador no bairro Abílio Mendes, em Araçatuba, foi preso na noite de quinta-feira (19) por policiais da Força Tática. Ele foi condenado a quatro anos e um mês de prisão pela Justiça Federal, acusado de participar de uma quadrilha especializada no tráfico de drogas.



O mandado de prisão foi expedido em 19 de dezembro e um dia depois, a polícia prendeu outro acusado, o técnico Aécio Ferreira dos Santos, 44, do Jardim Brasil.



Silva foi encontrado na casa dele, levado ao plantão policial e, após ser registrado o boletim de ocorrência, foi encaminhado à cadeia de Penápolis, onde aguardará vaga no sistema penitenciário para dar início ao cumprimento da pena, em regime inicial semiaberto.



PRISÃO

Silva e Santos foram presos em agosto de 2005, durante operação de combate ao tráfico internacional de drogas realizada em conjunto pelas polícias Civil e Federal. Na ocasião, foram presas 12 pessoas, incluindo um policial militar rodoviário.



Elas foram acusadas de importar drogas da Bolívia. Cerca de 2,215 quilos de cocaína chegaram a ser apreendidos dentro do pneu estepe de um Corsa Classic apreendido em 30 de julho, em Corumbá (MS). Deive foi apontado com a pessoa que atravessou a fronteira com a Bolívia usando o veículo.



A denúncia foi apresentada em setembro de 2005, a sentença condenatória proferida pela Justiça Federal em abril de 2009 e publicada em maio do mesmo ano. Eles recorreram e a condenação transitou em julgado.



Segundo site do TRF (Tribunal Regional Federal), foram absolvidos da acusação o então policial militar rodoviário Douglas Ângelo Lourenço, Alessandro Bin, Thiago Fernandes da Silva, Fernanda Camila Vieira, Delma Alves Escobar, Adriano Evangelista Rodrigues, Adenilson Siqueira Lima (o Pirulito) e Viviane Edna da Silva, todos presos durante a operação.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão