Jonathan Costa se pronuncia sobre separação de Antônia Fontenelle

Depois de Antônia Fontenelle confirmar o fim do casamento com Jonathan Costa, ele se pronunciou pelo Instagram, mas de forma discreta. O cantor postou uma imagem com a frase: "Em determinadas discussões, não existe certo e nem errado, existe apenas opiniões diferentes que devem ser respeitadas".



Na legenda da imagem, postada na última quinta-feira, dia 19, Jonathan complementou: "Sobre diferentes opiniões: Que nunca venha faltar respeito". O casal estava junto há pouco mais de um ano e tem um filho pequeno, Salvatore. Na quarta-feira, 18, a apresentadora deu uma entrevista e disse que Jonathan preferiu o trabalho a ela.D







