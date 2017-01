Humorista do 'Pânico na Band' engana repórter da Globo News ao vivo Agência Estado Link



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 11h50





A repórter Carolina Cimenti, da GloboNews cobria a posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, quando foi vítima de uma brincadeira. Rodrigo Scarpa, o Vesgo do programa "Pânico" na Band, estava fantasiado de Trump e foi entrevistado pela repórter.



"Tem até americano brincando de ser Donald Trump aqui perto de mim", disse Carolina, pensando que falava com um cidadão dos EUA fantasiado como o presidente eleito. Ele chegou a dizer para a repórter que ela era "gorgeous" (maravilhosa, em inglês), e imitou o político o tempo todo.



Depois, Rodrigo Scarpa ainda publicou em seu perfil do Twitter "Let's make America great again!", frase que disse na entrevista e que foi o slogan da campanha de Trump.



Nas redes sociais, alguns internautas brincaram com o fato da repórter não ter reconhecido o humorista brasileiro.







