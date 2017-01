Procurado por homicídio é preso fingindo ser o irmão Da Redação Link



Um homem que era procurado pela Justiça acusado de homicídio na cidade de Campo Grande (MS), foi preso na noite de quinta-feira (19), em Andradina, ao tentar se passar pelo irmão dele.



O flagrante foi feito por policiais militares rodoviários que abordaram um Ford Ká no quilômetro 631 da rodovia. O veículo seguia sentido a São Paulo e havia informação de que o condutor seria foragido da Justiça e que além do homicídio, teria trocado tiros com policiais durante assalto.



Detido, o acusado apresentou a carteira de identidade do irmão dele. Como os policiais já tinham a denúncia, fizeram contato com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, que encaminhou o mandado de prisão contra ele.



Com o documento em mãos, a equipe levou o foragido para a Delegacia Seccional em Andradina, e por meio das digitais foi comprovado que o documento apresentado não era o dele.



Diante do flagrante, o acusado confessou que estava com o documento do irmão. Após ser ouvido, ele foi levado para a cadeia de Pereira Barreto. Colaborou Roni Willer





