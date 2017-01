Bandidos furtam fios de cobre de painel elétrico de usina Lázaro Jr. Link



O segurança de uma usina de açúcar e álcool instalada na estrada vicinal Caran Rezek, em Araçatuba, procurou a polícia na noite de quinta-feira (19) para denunciar o furto de fios de cobre de um painel elétrico da empresa.



Ele informou à polícia que o crime provavelmente aconteceu durante a madrugada do mesmo dia. De acordo com a testemunha, para invadir o prédio os ladrões arrombaram o alambrado. Do painel foram furtados aproximadamente dez metros de fio de cobre.



Os bandidos danificaram o local e fugiram sem ser identificados.





