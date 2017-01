Jovem é preso pela PM com revólver após denúncia Lázaro Jr. Link



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 10h42





Um desempregado de 18 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (20) pela Polícia Militar em Birigui, após ser flagrado com um revólver carregado. Ele alegou que a arma era para defesa pessoal, pois estaria sendo ameaçado.



Equipe foi até a casa do acusado, no bairro Thereza Maria Barbiere, por volta das 7h30, após denúncia anônima. Após estacionarem a viatura em frente à residência, os policiais ouviram os familiares comentarem algo a respeito da presença da polícia e em seguida viram o desempregado sair na lateral da casa, com a arma da mão.



Ao ver os policiais, ele dispensou o revólver e deitou-se no chão. Após ser detido, ele disse que comprou a arma em Araçatuba, pagando R$ 1,5 mil, e falou que andava com ela sempre carregada, porque após se envolver em uma briga, passou a ser ameaçado.



O acusado foi levado para a delegacia e teve a prisão determinada pelo delegado plantonista, que arbitrou fiança em R$ 880. Como o dinheiro não foi apresentado, ele foi levado para a cadeia de Penápolis e será indiciado por porte ilegal de arma de fogo.





