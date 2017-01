Equipe encontra seis pessoas vivas em hotel atingido por avalanche na Itália Agência Estado Link



Equipes de busca e de resgate encontraram seis pessoas enterradas sob os escombros de um hotel de luxo em uma estação de esqui na cidade de Farindola, em Abruzzo, no centro da Itália, que foi atingido por uma poderosa avalanche na quinta-feira.



Um porta-voz dos bombeiros disse nesta sexta-feira que falou com pessoas presas sob os escombros, um dia após a avalanche que quase enterrou o hotel por completo.



Duas pessoas foram encontradas mortas e outras duas que estavam fora do hotel quando a avalanche atingiu foram resgatadas, disse uma autoridade da agência de proteção civil da Itália. Dezenas ainda estão desaparecidas.



Sismos abalaram a área nos últimos dias, mas ainda não está claro se a avalanche foi causada por um terremoto. Fonte: Dow Jones Newswires







