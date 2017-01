TOR apreende 1 tonelada de maconha em caminhão tanque Lázaro Jr. Link



Divulgação A droga estava distribuída em 34 fardos com vários tabletes cada, totalizando uma tonelada e 960 gramas A droga estava distribuída em 34 fardos com vários tabletes cada, totalizando uma tonelada e 960 gramas



Policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) apreenderam aproximadamente uma tonelada de maconha que era transportada em um caminhão tanque na noite de quinta-feira (19), na rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310). O veículo, com placas de Maringá (PR), foi abordado no quilômetro 564 da rodovia, no município de Auriflama.



Equipe estava em fiscalização de rotina e abordou o caminhão por volta das 19h. O motorista, que tem 43 anos, apresentou nervosismo, o que despertou desconfiança nos policiais.



Eles decidiram vistoriar o caminhão e encontraram o entorpecente escondido dentro da carroceria, do tipo tanque. A droga estava distribuída em 34 fardos com vários tabletes cada, totalizando uma tonelada e 960 gramas de maconha.



O acusado disse que pegou o entorpecente no estado do Mato Grosso, para transportá-lo até a Bahia. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Jales, onde foi registrado o boletim de ocorrência.



