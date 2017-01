Arsesp publica deliberação para início da 2ª revisão tarifária da Sabesp Agência Estado Link



A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) publicou a deliberação nº 706, que trata do início da segunda revisão tarifária ordinária da Sabesp.



Segundo o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a deliberação aprova o início da revisão tarifária e o cronograma associado à etapa inicial. A tarifa média máxima preliminar (Po Preliminar) será autorizada até 10 de junho de 2017. Já a tarifa média máxima final (Po Final) será divulgada e autorizada até 10 de abril de 2018. A metodologia será a mesma já utilizada na primeira revisão tarifária ordinária da Sabesp.



Outro ponto da deliberação trata que as diferenças de receitas apuradas em decorrência dos valores tarifários autorizados em 10 de junho de 2017 (Po Preliminar) e os valores apurados após complementação da revisão tarifária (Po Final) serão devidamente compensados, aplicando-se às tarifas do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por ocasião do reajuste tarifário a ocorrer em 11 de abril de 2018.







