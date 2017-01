Governo autoriza repasse de recursos do Fundo Penitenciário para vagas em prisões Agência Estado Link



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 10h00





Comentários via Facebook: Atualização: 10h05 de 20/01/2017



O Ministério da Justiça permitiu a transferência obrigatória de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, sem a assinatura de convênios, para a ampliação de estabelecimentos penais já existentes ou conclusão de presídios em construção. A autorização está prevista em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 20.



Anteriormente, a transferência sem convênios só era feita para a construção de novos estabelecimentos prisionais. A portaria afirma que a mudança foi feita considerando a "necessidade premente" de aumento de vagas nos sistemas penitenciários estaduais e a situação de alguns Estados, que poderão abrir novas vagas para o cumprimento de penas em regime fechado por meio da ampliação de estabelecimentos penais já existentes ou da conclusão de estabelecimentos penais em construção.



A transferência está condicionada à autorização pelo ministro da Justiça após pedido do governador do Estado indicando expressamente o número de novas vagas providas e o prazo de conclusão das obras.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão