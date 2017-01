Manifestação nas Filipinas pede que Duterte fique longe de Trump Agência Estado Link



Ativistas de esquerda e muçulmanos nas Filipinas saíram em protesto nesta sexta-feira pedindo para que o presidente do país, Rodrigo Duterte, mantenha sua promessa de traçar uma política externa independente dos EUA e que fique longe de Donald Trump, que tomará posse hoje como presidente dos EUA.



Os mais de 200 manifestantes queimaram uma bandeira dos EUA perto da embaixada americana em Manila, capital das Filipinas, e pediram o fim da presença das tropas americanas no país. Eles seguravam diversas placas, incluindo uma com a frase: "Donald Trump não mexa com as Filipinas". Tropas impediram que os manifestantes chegassem perto da embaixada.



Os manifestantes disseram que Trump é mais alarmante que Barack Obama por causa de seus comentários ofensivos contra os imigrantes e muçulmanos.



Duterte criticou Obama por ele condenar sua repressão mortal contra os traficantes de droga, enquanto com Trump, Duterte o felicitou em um telefonema. O conselheiro de segurança nacional e o secretário de imprensa participarão da posse de Trump. Fonte: Associated Press







