Agente funerário é encontrado morto em banheiro de capela Lázaro Jr. Link



Sexta-Feira - 20/01/2017 - 08h34





Comentários via Facebook:



O agente funerário Clóvis Rodrigues Soares, 56 anos, foi encontrado morto na manhã de quinta-feira (19) no banheiro da capela municipal de Araçatuba, na avenida Prestes Maia.



Um companheiro de trabalho dele contou à polícia que eles estavam de plantão no local durante a madrugada e que ao ir ao banheiro, encontrou a chave do lado de fora. Ele estranhou e, ao tentar abrir a porta, percebeu que ela estava obstruída.



Ao olhar pela janela do banheiro, a testemunha viu o colega de trabalho caído no chão e chamou o Corpo de Bombeiros. A vítima foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa, onde deu entrada em parada cardiorrespiratória. Foram feitas as manobras de ressuscitação, porém, Soares não resistiu.



O corpo passou por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares para velório e enterro.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão